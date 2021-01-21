В Харкові загорівся двоповерховий житловий будинок

Як уточнили журналісти "Країна", будинок престарілих, який згорів у Харкові, називався "Золотий час". Це приватна установа, яка також надавала послуги хоспісу.

Видання "Харків лайф" повідомляє, що місцеві жителі, які викликали рятувальників і швидку допомогу, розповіли, що швидка допомога відмовилася їхати на виклик. Послалися на те, що це не їх компетенція.

Крім того у виданні повідомили, що на місці цього пансіонату всього рік тому знаходився наркоцентр, про це розповіла жінка, яка живе по сусідству.

На трагедію вже відреагував президент України Володимир Зеленський, відповідне повідомлення з'явилося в Telegram-каналі Zelenskiy / Official.

Глава держави доручив Кабміну негайно розібратися в ситуації. Він також заявив про негайне створення Державної комісії для з'ясування причин трагедії та напрацювання механізмів запобігання такому в майбутньому.

Нагадаємо, що фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі.

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ.