В Харкові загорівся двоповерховий житловий будинок

Як уточнили журналісти "Країна", будинок престарілих, який згорів у Харкові, називався "Золотий час". Це приватна установа, яка також надавала послуги хоспісу.

Видання "Харків лайф" повідомляє, що місцеві жителі, які викликали рятувальників і швидку допомогу, розповіли, що швидка допомога відмовилася їхати на виклик. Послалися на те, що це не їх компетенція.

Крім того у виданні повідомили, що на місці цього пансіонату всього рік тому знаходився наркоцентр, про це розповіла жінка, яка живе по сусідству.

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На трагедію вже відреагував президент України Володимир Зеленський, відповідне повідомлення з'явилося в Telegram-каналі Zelenskiy / Official.

Глава держави доручив Кабміну негайно розібратися в ситуації. Він також заявив про негайне створення Державної комісії для з'ясування причин трагедії та напрацювання механізмів запобігання такому в майбутньому.

Нагадаємо, що фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі.

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ.