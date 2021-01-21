На Харківщині пожежа знищила будинок

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

20 січня пізно ввечері на "101" надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному приватному житловому будинку в селі Мурафа.

До місця події прибули рятувальники, на той момент під впливом вогню дерев'яні конструкції будинку вже почали руйнуватися.

Вогонь охопив всю площу будинку в 100 кв.м. під купою уламків пожежники відшукали обгорілі останки людини. Загиблим виявився 59-річний власник будинку.

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Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Ліцеїст з Нової Водолаги принижував і ображав дітей, нецензурно висловлювався, бив дітей в школі і по дорозі додому.

У поліцію про поведінку учня заявив директор ліцею. Суд прийняв рішення оштрафувати 46-річну матір дитини на 850 гривень.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

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