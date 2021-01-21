В Харкові вантажівка серед дороги втратила водійську кабіну

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Харківської області, передає "Депо".

Патрульні отримали повідомлення про ДТП на Салтівському шосе.

Водій автомобіля Mercedes перевищив швидкість руху, в результаті чого кабіна водія відійшла від кузова.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав, але на водія Mercedes патрульні склали адміністративний протокол за ст.124 КУпАП.

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У Куп'янському районі поліцейські затримали хлопця,який пограбував жінку 20 січня ввечері.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та оперативно затримала 21-річного жителя села Ковшарівка.

Хлопець вихопив сумку з особистими речами, документами та грошима у 54-річної мешканки Куп'янського району. Жінка несла 113 тисяч російських рублів і більше 2 тисяч гривень.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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