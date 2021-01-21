На Харківщині затримали чоловіка, який з ножем нападав на жінок
Про це повідомляє місцева поліція.
У місті Чугуєві чоловік, погрожуючи ножем вихопив з рук жінки сумку в якій були телефон, документи, банківські картки та гроші.
Пізніше чоловік зайшов в ліфт з 26 - річною жінкою і став погрожувати ножем-він відібрав у потерпілої гроші в сумі 700 гривень.
Поліцейські отримали інформацію про злочинця та оперативно затримали його.
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Поліція відкрила кримінальні провадження та перевіряють затриманого на причетність до скоєння аналогічних злочинів у Харкові та області.
Раніше ми писали, що харківське метро в ранкову годину-пік під час локдауну показали в мережі.
Телеграм-канал опублікував відео на якому видно, як натовпи людей чекають поїзд метро в підземці. Важливо відзначити, що дистанцію в метро складно дотримати, так як дуже багато людей стоять на платформі.
"Коли інтервал 11 хвилин..., а як дотримуватися дистанції? м Спортивна", - задається питанням автор публікації.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".