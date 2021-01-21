На Харківщині затримали чоловіка, який з ножем нападав на жінок

Про це повідомляє місцева поліція.

У місті Чугуєві чоловік, погрожуючи ножем вихопив з рук жінки сумку в якій були телефон, документи, банківські картки та гроші.

Пізніше чоловік зайшов в ліфт з 26 - річною жінкою і став погрожувати ножем-він відібрав у потерпілої гроші в сумі 700 гривень.

Поліцейські отримали інформацію про злочинця та оперативно затримали його.

Поліція відкрила кримінальні провадження та перевіряють затриманого на причетність до скоєння аналогічних злочинів у Харкові та області.

Раніше ми писали, що харківське метро в ранкову годину-пік під час локдауну показали в мережі.

Телеграм-канал опублікував відео на якому видно, як натовпи людей чекають поїзд метро в підземці. Важливо відзначити, що дистанцію в метро складно дотримати, так як дуже багато людей стоять на платформі.

"Коли інтервал 11 хвилин..., а як дотримуватися дистанції? м Спортивна", - задається питанням автор публікації.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".