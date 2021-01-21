В Харкові іноземець побив копа через зауваження за відсутність маски

Про це йдеться у вироку Дзержинського районного суду Харкова.

Чоловік перебував у громадському місці без маски, за що патрульні зробили йому зауваження.

За даними суду, вдень 22 квітня 2020 року лейтенант поліції Управління патрульної поліції Харківської області разом з напарником проїжджали на службовому автомобілі побачили чоловіка, який не мав засобу індивідуального захисту на обличчі.

Правоохоронці підійшли до нього і зробили зауваження - іноземець почав агресивно поводитися, схопив дерев'яну гілку і вдарив поліцейського.

На суді обвинувачений пояснив, що був без маски, оскільки в той момент курив сигарету. Свою поведінку чоловік пояснив страхом перед поліцією.

Суд визнав іноземця винним і призначив покарання у вигляді двох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік.

Раніше ми писали, що харківське метро в ранкову годину-пік під час локдауну показали в мережі.

Телеграм-канал опублікував відео на якому видно, як натовпи людей чекають поїзд метро в підземці. Важливо відзначити, що дистанцію в метро складно дотримати, так як дуже багато людей стоять на платформі.

"Коли інтервал 11 хвилин..., а як дотримуватися дистанції? м Спортивна", - задається питанням автор публікації.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".