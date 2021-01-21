Харківське метро в ранкову годину-пік під час локдауну показали в мережі

Телеграм-канал "Харків life" опублікував відео на якому видно, як натовпи людей чекають поїзд метро в підземці. Важливо відзначити, що дистанцію в метро складно дотримати, так як дуже багато людей стоять на платформі.

"Коли інтервал 11 хвилин..., а як дотримуватися дистанції? м Спортивна", - задається питанням автор публікації.

"Так, завжди цьому дивуюся-бісять прям, коли говорять дотримуватися дистанції", "о 17:50 вчора було таке ж....", "я не можу зрозуміти, таким людям хочеться, що б все до х * * м закрили і пі**ть ще більше?", "А то типу при інтервалі в 3 хвилини у вагонах дистанція 1,5 метра...",- обурюються в коментарях підписники.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

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