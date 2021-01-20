Поліцейські застали 19-річну харків'янку за продажем наркотиків

Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

Дівчина встигла реалізувати 2 грами заборонених речовин на вул.Плеханівській. При обшуку у дівчини знайшли 2 полімерних пакети з порошкоподібною речовиною.

Крім того, в квартирі наркоторговки слідчі виявили близько 200 грамів наркотиків, пристосування для їх фасування і вживання.

Речові докази вилучили та направили на експертизу, а зловмисницю затримали.

Раніше ми писали, що на Харківщині за період локдауну знайшли більше двох сотень порушень.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби України в Харківській області.

Порушення в період з 8 по 17 січня були знайдені на ринках, підприємствах торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, харчування, школах, аптеках, салонах краси.

Всього за цей час підприємцям було видано 245 приписів.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".