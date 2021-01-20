Поліцейські застали 19-річну харків'янку за продажем наркотиків
Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.
Дівчина встигла реалізувати 2 грами заборонених речовин на вул.Плеханівській. При обшуку у дівчини знайшли 2 полімерних пакети з порошкоподібною речовиною.
Крім того, в квартирі наркоторговки слідчі виявили близько 200 грамів наркотиків, пристосування для їх фасування і вживання.
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Речові докази вилучили та направили на експертизу, а зловмисницю затримали.
Раніше ми писали, що на Харківщині за період локдауну знайшли більше двох сотень порушень.
Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби України в Харківській області.
Порушення в період з 8 по 17 січня були знайдені на ринках, підприємствах торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, харчування, школах, аптеках, салонах краси.
Всього за цей час підприємцям було видано 245 приписів.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".