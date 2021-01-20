В Харківській міськраді розповіли, коли діти підуть до школи
Про це розповіла директорка Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.
За її словами, з 25 січня школярі 1-11 класів Харкова приступлять до занять. Дитячі садки продовжать працювати в штатному режимі.
Чиновниця нагадала, що на час локдауну учні молодших класів йшли на додаткові канікули, а учні 5-11 — займалися Дистанційно.
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Раніше ми писали, що на Харківщині за період локдауну знайшли більше двох сотень порушень.
Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби України в Харківській області.
Порушення в період з 8 по 17 січня були знайдені на ринках, підприємствах торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, харчування, школах, аптеках, салонах краси.
Всього за цей час підприємцям було видано 245 приписів.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".