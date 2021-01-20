Народний артист України Костянтин Григорович Шаша помер 19 січня

Про це повідомили в Харківському академічному театрі опери та балету ім. М. В. Лисенка.



Серед виконуваних ним партій були Ленський ("Євгеній Онєгін") і Водемон ("Іоланта") П. Чайковського, царевич Гвідон ("Казка про царя Салтана") І цар Берендей ("Снігуронька") Н.Римського–Корсакова, Альфред ("Травіата" Дж. Верді), Альмавіва ("Севільський цирульник" Дж. Россіні), Беппе–Арлекін ("Паяци "р.Леонкавалло), Пінкертон ("Чіо-Чіо-сан" Дж. Пуччіні), Паоліно ("Таємний шлюб" Д. Чимарози, Петро ("Наталка Полтавка") та Андрій ("Тарас Бульба") М.Лисенко.

Раніше ми писали, що в Харкові суд виніс вирок чоловікові, який з необережності вбив приятеля.

Під час сварки чоловік вдарив знайомого, внаслідок чого останній отримав черепно-мозкову травму, йдеться у вироку Київського районного суду Харкова.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

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