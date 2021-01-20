Народний артист України Костянтин Григорович Шаша помер 19 січня
Про це повідомили в Харківському академічному театрі опери та балету ім. М. В. Лисенка.
Серед виконуваних ним партій були Ленський ("Євгеній Онєгін") і Водемон ("Іоланта") П. Чайковського, царевич Гвідон ("Казка про царя Салтана") І цар Берендей ("Снігуронька") Н.Римського–Корсакова, Альфред ("Травіата" Дж. Верді), Альмавіва ("Севільський цирульник" Дж. Россіні), Беппе–Арлекін ("Паяци "р.Леонкавалло), Пінкертон ("Чіо-Чіо-сан" Дж. Пуччіні), Паоліно ("Таємний шлюб" Д. Чимарози, Петро ("Наталка Полтавка") та Андрій ("Тарас Бульба") М.Лисенко.
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