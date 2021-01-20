На Харківщині за період локдауну знайшли більше двох сотень порушень
Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби України в Харківській області.
Порушення в період з 8 по 17 січня були знайдені на ринках, підприємствах торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, харчування, школах, аптеках, салонах краси.
Всього за цей час підприємцям було видано 245 приписів.
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Раніше ми писали, що під Харковом через випадок сказу кота ввели карантин
Як повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби, у 9-місячного кошеня виявили сказ.
Інцидент стався 16 січня.
Епідеміологи провели екстрену нараду і вирішили встановити карантин по сказу в південно-східній частині смт Пісочин, яка обмежена вул.транспортною, Окружною дорогою, річкою Пісочин і полем.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".