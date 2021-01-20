На Харківщині за період локдауну знайшли більше двох сотень порушень

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби України в Харківській області.

Порушення в період з 8 по 17 січня були знайдені на ринках, підприємствах торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, харчування, школах, аптеках, салонах краси.

Всього за цей час підприємцям було видано 245 приписів.

українці, карантин, локдаун

Популярні новини зараз

Повністю роздягнена Волочкова вискочила на мороз, повторивши свій коронний номер: "Вітаю..."

"Скромняга" Винник після водохресного купання вразив схожістю з Еністон, фотодоказ: "Нечиста сила..."

Сонна Каменських показала справжню себе поруч з Потапом в ліжку: "Третій не зайвий"

45-річна Могилевська в екстра-міні вразила пікантною позою: "Пора діток заводити"

Полякова в мокрому бікіні відгуляла день народження на Мальдівах, зачепивши Горбунова і Нікітюк: "Діти не впізнають"
Показати ще

Раніше ми писали, що під Харковом через випадок сказу кота ввели карантин

Як повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби, у 9-місячного кошеня виявили сказ.

Інцидент стався 16 січня.

швидка лікар коронавірус

Епідеміологи провели екстрену нараду і вирішили встановити карантин по сказу в південно-східній частині смт Пісочин, яка обмежена вул.транспортною, Окружною дорогою, річкою Пісочин і полем.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".