На Харківщині за період локдауну знайшли більше двох сотень порушень

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби України в Харківській області.

Порушення в період з 8 по 17 січня були знайдені на ринках, підприємствах торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, харчування, школах, аптеках, салонах краси.

Всього за цей час підприємцям було видано 245 приписів.

Раніше ми писали, що під Харковом через випадок сказу кота ввели карантин

Як повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби, у 9-місячного кошеня виявили сказ.

Інцидент стався 16 січня.

Епідеміологи провели екстрену нараду і вирішили встановити карантин по сказу в південно-східній частині смт Пісочин, яка обмежена вул.транспортною, Окружною дорогою, річкою Пісочин і полем.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".