Під Харковом через випадок сказу кота ввели карантин
Як повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби, у 9-місячного кошеня виявили сказ.
Інцидент стався 16 січня.
Епідеміологи провели екстрену нараду і вирішили встановити карантин по сказу в південно-східній частині смт Пісочин, яка обмежена вул.Транспортною, Окружною дорогою, річкою Пісочин і полем.
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Раніше ми писали, що в Харкові суд виніс вирок чоловікові, який з необережності вбив приятеля.
Під час сварки чоловік вдарив знайомого, внаслідок чого останній отримав черепно-мозкову травму, йдеться у вироку Київського районного суду Харкова.
Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".