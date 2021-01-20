Під Харковом через випадок сказу кота ввели карантин

Як повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби, у 9-місячного кошеня виявили сказ.

Інцидент стався 16 січня.

Епідеміологи провели екстрену нараду і вирішили встановити карантин по сказу в південно-східній частині смт Пісочин, яка обмежена вул.Транспортною, Окружною дорогою, річкою Пісочин і полем.

Раніше ми писали, що в Харкові суд виніс вирок чоловікові, який з необережності вбив приятеля.

Під час сварки чоловік вдарив знайомого, внаслідок чого останній отримав черепно-мозкову травму, йдеться у вироку Київського районного суду Харкова.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".