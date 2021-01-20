Вдова Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська показала де і з ким проводить вечори

Так, вона опублікувала в Instagram фото зі своїм улюбленим вихованцем.

Біль непоправної втрати допомагають пом'якшити турботи про домашнього улюбленця.

Раніше ми писали, що дружина покійного Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська не дивлячись на своє горе, вирішила привітати своїх підписників з Новим роком

Нова публікація вдови Кернеса з'явилася 1-го січня в Інстаграмі. На ній Гайсинська позує з домашнім улюбленцем на тлі новорічної ялинки.

"2020 був трагічним і дуже складним для всіх. Від щирого серця бажаю кожному з вас здоров'я, стабільності і без втрат! Щастя і тепла вам в колі ваших близьких! З новим 2021, нехай він буде добрішим!",- написала Гайсинська.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".