Вдова Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська показала де і з ким проводить вечори
Так, вона опублікувала в Instagram фото зі своїм улюбленим вихованцем.
Біль непоправної втрати допомагають пом'якшити турботи про домашнього улюбленця.
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Нова публікація вдови Кернеса з'явилася 1-го січня в Інстаграмі. На ній Гайсинська позує з домашнім улюбленцем на тлі новорічної ялинки.
"2020 був трагічним і дуже складним для всіх. Від щирого серця бажаю кожному з вас здоров'я, стабільності і без втрат! Щастя і тепла вам в колі ваших близьких! З новим 2021, нехай він буде добрішим!",- написала Гайсинська.
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