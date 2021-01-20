Харківський чиновник попався на великому хабарі

Як повідомили співробітники СБУ, в "Центр державного земельного кадастру" звернувся місцевий житель, щоб отримати дозвільні документи на розробку проекту відведення земельної ділянки і передачі його у власність, передає "Місто Х".

Керівників земельного відомства оцінив свої послуги в 21 500 гривень.

Чиновника затримали під час отримання третьої частини хабара в розмірі 10 000 гривень, дві перші йому передали раніше.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманого до інших фактів корупції.

Раніше ми писали, що в Харкові суд виніс вирок чоловікові, який з необережності вбив приятеля.

Під час сварки чоловік вдарив знайомого, внаслідок чого останній отримав черепно-мозкову травму, йдеться у вироку Київського районного суду Харкова.

Відомо, що ввечері 19 Вересня 2020 року на зупинці громадського транспорту чоловік під час сварки зі знайомим наніс йому удар кулаком в око, в результаті чого потерпілий впав і вдарився головою об асфальт.

Чоловік знепритомнів, але вже через кілька хвилин піднявся, пішов додому, де ліг спати.

Наступного дня тіло потерпілого виявили у нього ж у будинку.

За даними експертів, причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма з подальшим розвитком набряку головного мозку.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

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