Харківський чиновник попався на великому хабарі
Як повідомили співробітники СБУ, в "Центр державного земельного кадастру" звернувся місцевий житель, щоб отримати дозвільні документи на розробку проекту відведення земельної ділянки і передачі його у власність, передає "Місто Х".
Керівників земельного відомства оцінив свої послуги в 21 500 гривень.
Чиновника затримали під час отримання третьої частини хабара в розмірі 10 000 гривень, дві перші йому передали раніше.
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Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманого до інших фактів корупції.
Раніше ми писали, що в Харкові суд виніс вирок чоловікові, який з необережності вбив приятеля.
Під час сварки чоловік вдарив знайомого, внаслідок чого останній отримав черепно-мозкову травму, йдеться у вироку Київського районного суду Харкова.
Відомо, що ввечері 19 Вересня 2020 року на зупинці громадського транспорту чоловік під час сварки зі знайомим наніс йому удар кулаком в око, в результаті чого потерпілий впав і вдарився головою об асфальт.
Чоловік знепритомнів, але вже через кілька хвилин піднявся, пішов додому, де ліг спати.
Наступного дня тіло потерпілого виявили у нього ж у будинку.
За даними експертів, причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма з подальшим розвитком набряку головного мозку.
Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".