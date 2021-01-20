Харків'янина покарають за телефонний дзвінок
Банк у селищі Ковшарівка Харківської області заміновано-таке повідомлення надійшло поліцейським від невідомого чоловіка 12 січня, передає "Місто Х".
"Заявник повідомив, що він заклав у відділенні банку вибухівку, і навіть розповів про її склад», - йдеться в Нацполіції.
На місце виїхали правоохоронці та кінологи, з будівлі евакуювали 10 осіб. Вибухівку в будівлі банку не виявили.
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Протягом декількох годин поліція розшукала псевдомінера. Ним виявився 37-річний місцевий житель, який перебуває на обліку у лікаря-психіатра. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що йому нічим платити борги перед банком.
Порушник вже не раз дзвонив в поліцію з неправдивими повідомленнями, за що притягувався до адмінвідповідальності. Тепер чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що в Харкові суд виніс вирок чоловікові, який з необережності вбив приятеля.
Під час сварки чоловік вдарив знайомого, внаслідок чого останній отримав черепно-мозкову травму, йдеться у вироку Київського районного суду Харкова.
Відомо, що ввечері 19 Вересня 2020 року на зупинці громадського транспорту чоловік під час сварки зі знайомим наніс йому удар кулаком в око, в результаті чого потерпілий впав і вдарився головою об асфальт.
Чоловік знепритомнів, але вже через кілька хвилин піднявся, пішов додому, де ліг спати.
Наступного дня тіло потерпілого виявили у нього ж у будинку.
За даними експертів, причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма з подальшим розвитком набряку головного мозку.
Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".