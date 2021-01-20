Батько дівчинки, яка сильно травмувалася під час катання на санках, розповів про стан дитини

8-річна дівчинка, яка на вихідних з'їхала зі схилу і отримала травму голови, досі не прийшла до тями. Настя каталася зі своєю зведеною старшою сестрою на гірці, про це передає видання "Об'єктив".

"Вони разом з'їжджали на цьому, на цій якійсь гумовій фігні. Вони врізалися спочатку в трос, а потім в дерево", - рассказавиет батько травмованої дівчинки Костянтин Руденко.

Старша дівчинка в нормі, а ось Настю швидка відвезла в лікарню. Крім черепно-мозкової травми у неї зламана щелепа. Медики ввели дівчинку в медикаментозний сон, вона досі не прийшла до тями.

"Грубо кажучи, у неї велика дірка в голові, скажімо так. Це закрита травма, під шкірою, але на рентгені видно, що там є один великий осколок і багато маленьких. Це все буде збиратися в купи", - каже батько дівчинки.

Тим часом, повідомляє місцеве видання "Об'єктив", на гірці катаються і діти, і дорослі, деякі дорослі зізнаються, що ніяких додаткових засобів захисту їхні діти не мають.

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