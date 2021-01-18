В Харькове развлечения девочки на снежной горке обернулись печальной трагедией

В частности, 8-летняя девочка Анастасия Руденко вышла гулять с сестрой, неудачно покаталась на санках и разбила голову. Девочка каталась на горке недалеко от ХАИ, зацепилась за трос и врезалась в дерево.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил отец школьницы Константин Руденко.

По его словам, девочка чудом осталась жива.

"Скатилась с горки. Врезалась в дерево и в какой-то трос. Реанимировали. Ввели в медикаментозный сон", - рассказал мужчина. Тем временем, местное издание ГородХ уточнило, что директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта рассказал, что вызов поступил на пер. Электроинструментальный 16 января в 18:51.

Он уточнил, что девочка получила перелом черепа.

"Девочку без сознания доставили в больницу скорой и неотложной помощи. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и закрытый перелом нижней челюсти", - подчеркнул Забашта.

По словам отца ребенка, Константина, медикам удалось стабилизировать состояние Насти - ее ввели в медикаментозный сон. При этом дочь дышит самостоятельно, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

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