Отец девочки, которая сильно травмировалась во время катания на санках, рассказал о состоянии ребенка

8-летняя девочка, которая на выходных съехала со склона и получила травму головы, до сих пор не пришла в себя. Настя каталась со своей сводной старшей сестрой на горке неподалеку от переулка Электроинструментального, об этом передает издание "Объектив".

"Они вместе съезжали на этом, на этой какой-то резиновой фигне. Они врезались сначала в трос, а потом в дерево", - рассказавыет отец травмированной девочки Константин Руденко.

Старшая девочка в норме, а вот Настю скорая отвезла в больницу. Кроме черепно-мозговой травмы у нее сломана челюсть. Медики ввели девочку в медикаментозный сон, она до сих пор не пришла в себя.

"Грубо говоря, у нее большая дырка в голове, скажем так. Это закрытая травма, под кожей, но на рентгене видно, что там есть один большой осколок и много маленьких. Это все будет собираться в кучи", - говорит отец девочки.

Тем временем, сообщает местное издание "Объектив", на горке катаются и дети, и взрослые, некоторые взрослые признаются, что никаких дополнительных средств защиты их дети не имеют.

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