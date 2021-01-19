У Харкові та області потеплішає вже на вихідних

На вихідних синоптики обіцяють тепло, температура підніметься до + 9 градусів.

Також синоптики обіцяють на вихідних дощі.

Вже в п'ятницю, 22 січня погода в Харкові буде хмарною, потеплішає до+3 градусів вдень. Така температура буде і вночі.

У суботу, 23 січня, з ранку почнеться затяжний дощ, який йтиме до ночі. Вдень очікується до + 5 тепла.

У неділю, 24 січня, дощ продовжиться вранці і закінчиться до обіду, очікується +9 градусів вдень і +5 вночі.

Крім того ми писали, що харків'яни скаржаться на відсутність опалення в деяких житлових будинках

"На Полях вже 4й день немає опалення, ХТМ ніде не афішує це, на сайті і на 1562 про аварію не знають, по телефону служби 343-1044, насилу додзвонившись, можна дізнатися що є аварія, а в квартирах вже 14 градусів. І ніхто, природно, навіть не свербить", - йдеться в повідомленні.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".