В Харківській області спалахнула пожежа в п'ятиповерхівці
Як повідомили в ДСНС, НП сталася 18 січня на вул. Пролетарське шосе в Змієві.
У квартирі на першому поверсі горіла підлога на площі 5 кв. м. Людей в квартирі не було. Пожежу повністю ліквідували.
Причина виникнення пожежі встановлюється, постраждалих немає.
Повністю роздягнена Волочкова вискочила на мороз, повторивши свій коронний номер: "Вітаю..."
71-річна Алла Пугачова не стримала сліз перед камерами, що сталося з примадонною: "Це старече..."
Іменинниця Полякова вперше зважилася показати свого чоловіка на Мальдівах, рідкісні кадри: "У шапочці і..."
Продовження локдауну, в Кабміні екстрено оголосили своє рішення: "З 25 січня ми перейдемо в..."
Діти Пугачової і Галкіна змінилися до невпізнання, в мережі не приховують захоплення: "Чудо чудне"
Крім того ми писали, що харків'яни скаржаться на відсутність опалення в деяких житлових будинках
"На Полях вже 4й день немає опалення, ХТМ ніде не афішує це, на сайті і на 1562 про аварію не знають, по телефону служби 343-1044, насилу додзвонившись, можна дізнатися що є аварія, а в квартирах вже 14 градусів. І ніхто, природно, навіть не свербить", - йдеться в повідомленні.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".