В Харьковской области вспыхнул пожар в пятиэтажке

Как сообщили в ГСЧС, ЧП произошло 18 января на ул. Пролетарское шоссе в Змиеве.

В квартире на первом этаже горел пол на площади 5 кв.м. Людей в квартире не было. Пожар полностью ликвидировали.

Причина возникновения пожара устанавливается, пострадавших нет.

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"На Полях уже 4й день нет отопления, ХТС нигде не афиширует это, на сайте и на 1562 об аварии не знают, по телефону службы 343-1044, с трудом дозвонившись, можно узнать что есть авария, а в квартирах уже 14 градусов. И никто, естественно, даже не чешется", - говорится в сообщении.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

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