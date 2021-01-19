В Харкові суд виніс вирок чоловікові, який по необережності вбив приятеля

Під час сварки чоловік вдарив знайомого, внаслідок чого останній отримав черепно-мозкову травму, йдеться у вироку Київського районного суду Харкова, передає Depo.Харків.

Відомо, що ввечері 19 вересня 2020 року на зупинці громадського транспорту чоловік під час сварки зі знайомим наніс йому удар кулаком в око, в результаті чого потерпілий впав і вдарився головою об асфальт.

Чоловік знепритомнів, але вже через кілька хвилин піднявся, пішов додому, де ліг спати.

полиция, полицейские

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Наступного дня тіло потерпілого виявили у нього ж у будинку.

За даними експертів, причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма з подальшим розвитком набряку головного мозку.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

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