В Харкові пасажири штовхали трамвай

Інцидент стався ввечері 18 січня на Московському проспекті, в районі універмагу "Харків".

Очевидці опублікували відео, на якому видно як люди штовхають заледенілий травмавай.

Щоб переглянути відео - перейдіть по посиланню.

Крім того ми писали, що харків'яни скаржаться на відсутність опалення в деяких житлових будинках

"На Полях вже 4й день немає опалення, ХТМ ніде не афішує це, на сайті і на 1562 про аварію не знають, по телефону служби 343-1044, насилу додзвонившись, можна дізнатися що є аварія, а в квартирах вже 14 градусів. І ніхто, природно, навіть не свербить", - йдеться в повідомленні.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".