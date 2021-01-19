В Харькове пассажиры толкали трамвай
Инцидент произошел вечером 18 января на Московском проспекте, в районе универмага "Харьков".
Очевидцы опубликовали видео, на котором видно как люди толкают заледеневший травмавай.
Чтобы посмотреть видео - перейдите по ссылке.
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Кроме того мы писали, что харьковчане жалуются на отсутствие отопления в некоторых жилых домах
"На Полях уже 4й день нет отопления, ХТС нигде не афиширует это, на сайте и на 1562 об аварии не знают, по телефону службы 343-1044, с трудом дозвонившись, можно узнать что есть авария, а в квартирах уже 14 градусов. И никто, естественно, даже не чешется", - говорится в сообщении.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".