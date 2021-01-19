Харків'яни скаржаться на відсутність опалення в деяких житлових будинках

Про це повідомили в телеграм-каналі "ХК".

"На Полях вже 4й день немає опалення, ХТМ ніде не афішує це, на сайті і на 1562 про аварію не знають, по телефону служби 343-1044, насилу додзвонившись, можна дізнатися що є аварія, а в квартирах вже 14 градусів. І ніхто, природно, навіть не свербить", - йдеться в повідомленні.

"ні нормальної гарячої води ні опалення, на Шекспіра тільки 2 котла пихкають", "у моєму будинку теж вимкнули сьогодні опалення", "1800 за місяць опалення прийшло", "чекають поки всі замерзнуть щоб забрати квартири", "на Шекспіра теж холодно, батареї 30, 30 і 26 градусів (кімната, кухня, ванна), остигають батареї, вчора 40 було...о * * реть, че відбувається", - скаржаться харків'яни в коментарях.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".