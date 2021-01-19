В Харкові на станції метро "Перемога" прорвало трубу

У телеграм-каналі "ХК" з'явилося відео на якому видно, як зі стелі в метро на платформу тече вода.

Через якийсь час у прес-службі "Харківського метрополітену" розповіли, що сталося.

"Сьогодні об 11: 00 на станції метро "Перемога" сталося порушення цілісності водопровідної труби в наслідок чого сталося протікання води на балкон станції з подальшим попаданням на платформу співробітники оперативно перекрили воду, прибрали залишки вологи з платформи і приступили до виправлення несправності. Зазначена подія не вплинула на графік руху електропоїздів. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!",- йдеться в повідомленні.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

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