В Харкові на станції метро "Перемога" прорвало трубу
У телеграм-каналі "ХК" з'явилося відео на якому видно, як зі стелі в метро на платформу тече вода.
Через якийсь час у прес-службі "Харківського метрополітену" розповіли, що сталося.
"Сьогодні об 11: 00 на станції метро "Перемога" сталося порушення цілісності водопровідної труби в наслідок чого сталося протікання води на балкон станції з подальшим попаданням на платформу співробітники оперативно перекрили воду, прибрали залишки вологи з платформи і приступили до виправлення несправності. Зазначена подія не вплинула на графік руху електропоїздів. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!",- йдеться в повідомленні.
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