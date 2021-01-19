В Харкові сьогодні, 19 січня, православні віруючі святкують Хрещення Господнє

Незважаючи на те, що температура повітря в Харкові сьогодні від -14 до -19 харків'яни не змогли упустити можливість зануритися в ополонки.

Освячення проходить на кількох джерелах міста, зокрема, у Саржиному яру, на Олексіївці, на джерелах по вул. Мінераловодській (Тюрінка), вул. Зубенка, вул. Джерельній, у Великій Данилівці, селищі Жуковського та ін.

Процедура освячення води триватиме з 9: 00 до 16: 00.

"У Саржиному Яру йде запекла боротьба з коронавірусом", - підписали фото автори публікації в телеграм-каналі "ХК".

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".