Під Харковом пасажирський автобус злетів у кювет

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Вранці 18 січня, на трасі біля селища Новий Коротич в Харківській області зіткнулися пасажирський автобус і легковий автомобіль Citroen.

Після зіткнення автобус злетів у кювет.

В аварії постраждали пасажири легкового автомобіля, з травмами двох жінок доставили в харківську лікарню.

В автобусі постраждалих немає, на момент аварії в ньому перебувало вісім осіб. Пасажирам вдалося вибратися з транспортного засобу.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать.

Про це він повідомив на позачерговому засіданні Кабміну.

"З 25 січня ми перейдемо, ймовірно, до "помаранчевої зони", яка діяла до введення цих правил. Поточний карантин введено до кінця лютого. Швидше за все, ми продовжимо його до 31 Березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла",-розповів прем'єр-міністр.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".