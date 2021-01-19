Харків'янка розповіла про жінку, яка потрапила у важку життєву ситуацію і потребує допомоги
На Фейсбук сторінці видання "Жити в Харкові" з'явився пост, в якому розповідається про жінку без певного місця проживання.
Харків'янка по дорозі додому побачила на вигляд молоду жінку, яка дуже замерзла.
"Йшла я додому, бачу на трубах лежить бомж, я пішла купила булочки, чай. Підходжу, кажу - я вам поїсти принесла. А там жінка і досить молода. Вона настільки замерзла що ледве встала. У неї навіть шапки немає, подивіться на її волосся, вони стоять від холоду. А пальці вже напевно відморозила, дивіться фото", - розповідає харків'янка.
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Під час розмови бездомна жінка розповіла, що в лікарню її не беруть через відсутність грошей.
"Звуть цю жінку Глазунова Любов Валеріївна. Їй 41 рік.
Історія яку вона розповіла: її мама зійшлася з її чоловіком, вигнали її з дому, виписали і позбавили батьківських прав (у неї 3 дітей). Діти живуть з мамою і сестрою", - йдеться в публікації.
Також стало відомо, що жінка не може працювати через пережитий інсульт. Харків'янка шукає спосіб допомогти жінці, яка потрапила в біду.
"Якось вона перебивалася, працювала в посаді 8 років. Але 2 роки тому у неї стався інсульт. Керівництво Посада повністю оплатило лікування (28тисяч) за що вона безмірно вдячна їм. Їй робили трепанацію і тепер вона не може працювати. У неї є якісь документи, але вони зберігаються не у неї.
Вона все надасть. Тільки давайте допоможемо. Я вас дуже прошу, людина може більше не прокинутися. Порадьте що можна зробити в цій ситуації. 0634856494", - резюмувала харків'янка залишивши номер телефону для таких же бажаючих допомогти жінці, яка потрапила в біду.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
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