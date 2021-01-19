Харків'янка залишила двох дітей одних в холоді і без їжі

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції в Харківській області.

17 січня місцевий житель подзвонив в поліцію і повідомив, що сусідів немає вдома, а в їх квартирі залишилися двоє дітей у віці шість років і три роки.

Коли поліцейські приїхали на виклик - побачили двох хлопчиків, які були вдома одні, в квартирі було холодно і не було їжі.

Пізніше в поліції встановили, що 24-річна мати разом зі своїм співмешканцем 16 січня поїхали до Мерефи, а дітей залишили вдома.

У поліції склали адміністративний протокол, на даний момент вирішуються питання про вилучення дітей з сім'ї.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать

Про це він повідомив на позачерговому засіданні Кабміну.

"З 25 січня ми перейдемо, ймовірно, до "помаранчевої зони", яка діяла до введення цих правил. Поточний карантин введено до кінця лютого. Швидше за все, ми продовжимо його до 31 Березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла",-розповів прем'єр-міністр.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

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