В Харківській області у чоловіка, який повертався з Росії, конфіскували "гостинці"

Про це повідомили в Слобожанській митниці, передає "Місто Х".

"Під час огляду автомобіля Toyota Prado на задньому сидінні і в багажнику співробітники митниці виявили величезний асортимент різноманітних товарів - фотоапарати Canon і Nikon, автомобільні запчастини, сантехнічні вироби, ліки, заморожену рибу на загальну суму 3532,8 євро і вагою 113 кг", - зазначили в митній службі.

Перевірка документів показала, що за останні 24 години чоловік вже перетинав кордон.

«У разі, якщо на територію України ввозяться товари, що не перевищують обмежень, при цьому людина в'їжджає частіше одного разу на добу, такі товари підлягають письмовому декларуванню і обкладаються ввізним митом за ставкою 10% і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України. Таким чином, в діях чоловіка простежуються ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 472 Митного кодексу України», - пояснили в прес-службі Слобожанської митниці.

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Про це він повідомив на позачерговому засіданні Кабміну.

"З 25 січня ми перейдемо, ймовірно, до "помаранчевої зони", яка діяла до введення цих правил. Поточний карантин введено до кінця лютого. Швидше за все, ми продовжимо його до 31 Березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла",-розповів прем'єр-міністр.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

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