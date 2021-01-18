В Харкові патрульна поліція возить в авто незвичайні речі
Про це повідомила у Фейсбук поліція.
Інспектори в своїх машинах завжди мають дитячі іграшки, коли їдуть на виклик.
Іграшки будуть використовувати як антистрес для дітей, які опинилися у важкій ситуації.
Часто іграшки використовують у випадках, коли дитина стала свідком злочину або сімейних конфліктів.
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Першу партію іграшок зібрали самі ж патрульні, вже на початку такої практики вже стало очевидно, що вона необхідна, адже дуже багато іграшок віддали постраждалим дітям.
Раніше ми писали, що поліція шукає чоловіка, який скоїв зґвалтування дівчини в районі Локомотива в Харкові.
Серійне співвідношення по парі районів зі схожими нападами на дівчат і жінок в листопаді і грудні, мета - грабіж і згвалтування.
"У ніч 12.11.2020 доглянув ще 2 дівчат, їм вдалося втекти. За корисну інформацію обіцяна нагорода!!!! За упіймання уб * * дка 50к.
П. с. кульгає на праву ногу, як на відео, або тягне її. На вигляд близько 30 років. Шановні громадяни!!! Це серійник з 2019 р. хто дізнався, дзвонити в карний розшук 0-800-50-02-02 або напишіть Адміну", - йдеться в публікації телеграм-каналу " Труха", де на відео видно, як виглядає ґвалтівник.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".