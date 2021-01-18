Харків'янин після сварки з дівчиною наїхав на неї і вбив
Як розповів керівник місцевої прокуратури, чоловік на автомобілі разом зі своєю подругою приїхав до гаражів у Харкові, передають comments.ua.
Між парою виник конфлікт, в ході якого дівчина вийшла з автомобіля і намагалася піти, але чоловік, керуючи автомобілем, умисно скоїв наїзд на потерпілу, притиснувши її до металевих воріт.
В результаті численних травм дівчина померла.
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Встановлено, що у пари були складні стосунки - чоловік був дуже ревнивий. У суді чоловік своєї провини не визнавав. Факту наїзду він не заперечував, але наполягав, що стався нещасний випадок.
У підсумку доказів виявилося достатньо для винесення обвинувального вироку.
Раніше ми писали, що чоловік на Харківщині пішов у перукарню і зник.
Відомо, що з 12 січня Андрій Мозговий не з'являвся вдома.
У Балаклії Харківської області зник 37-річний чоловік. 12 січня чоловік сказав, що йде в перукарню і пропав.
Того дня зниклий був одягнений у темну куртку болотного кольору з темно-синіми рукавами, також на чоловікові була темно-сіра шапка.
Андрій Мозговий худорлявої статури, у нього темне волосся і карі очі.
Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження зниклого чоловіка-телефонуйте 068-777-0-112 або 102.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".