В Харкові проведуть масову акцію в пам'ять про Геннадія Кернеса
Як повідомили у своєму телеграм-каналі організатори, акцію проведуть 24 січня замість анонсованого раніше автопробігу, приуроченого до 40 днів з дня смерті градоначальника.
Учасники 24 січня о 15:00 зберуться на парковці стадіону "Металіст" і зроблять машинами знаменитий жест Кернеса – Victory.
Нагадаємо, що невідомі факти життя Геннадія Кернеса спливли в мережі
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Біографія Кернеса середини 80-х-початку 90-х покрита туманом.
Кернес завжди не любив і дратувався, коли його запитували про цей період життя. Ходять чутки, що тоді майбутній мер займався організацією схем з грою в наперстки, махінаціями з чеками валютних магазинів "Берізка" і засновував кооперативи. Пізніше він назвав ці роки помилками молодості.
"Два роки, після чого був виправданий. Якщо я був виправданий, то значить, ні за що", — зізнається він пізніше в інтерв'ю.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
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