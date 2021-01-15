В Харкові проведуть масову акцію в пам'ять про Геннадія Кернеса

Як повідомили у своєму телеграм-каналі організатори, акцію проведуть 24 січня замість анонсованого раніше автопробігу, приуроченого до 40 днів з дня смерті градоначальника.

Учасники 24 січня о 15:00 зберуться на парковці стадіону "Металіст" і зроблять машинами знаменитий жест Кернеса – Victory.

Нагадаємо, що невідомі факти життя Геннадія Кернеса спливли в мережі

Біографія Кернеса середини 80-х-початку 90-х покрита туманом.

Кернес завжди не любив і дратувався, коли його запитували про цей період життя. Ходять чутки, що тоді майбутній мер займався організацією схем з грою в наперстки, махінаціями з чеками валютних магазинів "Берізка" і засновував кооперативи. Пізніше він назвав ці роки помилками молодості.

"Два роки, після чого був виправданий. Якщо я був виправданий, то значить, ні за що", — зізнається він пізніше в інтерв'ю.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".