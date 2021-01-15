Харків'яни досить негативно відреагували на пропозицію перейменувати Московський проспект

Нагадаємо, що на сайті міськради зареєстрована петиція, де пропонується перейменувати проспект Московський в проспект Григорія Сковороди.

Аргументується це тим, що нібито "негоже Харкову, славному українському місту, мати спогади про столицю держави-агресора і окупанта".

У коментарях харків'яни поділилися своєю думкою, яка явно не збігається з пропозицією в петиції:

"Народ зовсім дуріє! Може ще алфавіт переглянемо, раптом і туди агресорські букви прокралися?", " Що ж вам так неймется," справедливі " мої", " Харків'яни нічого не хочуть перейменовувати,, це не зрозуміло хто хоче відмити бабки, краще за зниження тарифів потурбувалися, туди б гроші вклали або на медицину,яку їх реформатора зруйнувала на дороги бочку на Росію женуть ,а самі газ і електроенергію купують в Росії, олігархи в тихаря вакцинуються, а ми всі хочемо перейменувати, не стало кернаса відразу всі стерв'ятники налетіли", " Московський проспек - найдовша вулиця в місті, занесена в міжнародні карти світу. бабки потрібно відмити？ 4года тому хотіли перейменувати на проспект Бандери. обісрались！ не чіпайте наше місто！ собі дорожче вийде！ хто пам'ятає історію, знає, чому проспект московським назвали", - пишуть обурені жителі Харкова.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".