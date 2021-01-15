В Харкові спалахнув скандал між маршрутником і пасажирами

Про це повідомили в телеграм-каналі "ХС | Харків".

Так, водій 147-го маршруту не захотів пускати стареньку з тростиною в салон, в підсумку був заблокований незадоволеними пасажирами.

"Водій 147-го автобуса не пустив бабулю з паличкою на борт і був заблокований очевидцями", - йдеться в повідомленні.

"Нас перетворюють в озлоблених один на одного худоб (((бабулю шкода, але він візьме бабулю, а йому штраф впаяють. І водія зрозуміти можна", - пишуть у коментарях харків'яни.

Відео можна подивитися тут.

Нагадаємо, що в Україні 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову.

Працівники магазинів, банків або АЗС можуть обслуговувати клієнта іншою мовою тільки на його прохання.

Порушникам спочатку мають оголосити попередження. За повторне порушення-можуть накласти штраф до 6800 гривень. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що ця норма стосується таких сфер:

торгівлі (Супермаркети, магазини, АЗС),

культури (бібліотеки ,музеї),

освіти (гуртки),

спорту (секції),

здоров'я (діагностичні центри, лабораторії).

"Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - сказав він.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".