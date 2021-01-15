Мобільні бригади на Харківщині тепер не виїжджають додому до пацієнтів, у яких виявлено китайський вірус

Про це повідомив заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Тарас Пастух, передає "Знай".

Кількість тестів в середньому стало менше, так як не працюють мобільні бригади. Справа в тому, що починаючи з 1 січня 2021 року, Національна служба здоров'я України перестала укладати контракти на такі бригади.

Тепер, для того щоб здати тест на коронавірус безкоштовно, потрібно звертатися безпосередньо до сімейного лікар.

Нагадаємо, що в Україні 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову.

Працівники магазинів, банків або АЗС можуть обслуговувати клієнта іншою мовою тільки на його прохання.

Порушникам спочатку мають оголосити попередження. За повторне порушення-можуть накласти штраф до 6800 гривень. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що ця норма стосується таких сфер:

торгівлі (Супермаркети, магазини, АЗС),

культури (бібліотеки ,музеї),

освіти (гуртки),

спорту (секції),

здоров'я (діагностичні центри, лабораторії).

"Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - сказав він.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".