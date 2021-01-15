Мобильные бригады на Харьковщине теперь не выезжают на дом к пациентам, у которых выявлен китайский вирус

Об этом сообщил заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Тарас Пастух, передает "Знай".

Количество тестов в среднем стало меньше, так как не работают мобильные бригады. Дело в том, что начиная с 1 января 2021 года, Национальная служба здоровья Украины перестала заключать контракты на такие бригады.

Теперь, для того чтобы сдать тест на коронавирус бесплатно, нужно обращаться непосредственно к семейному врачу.

Напомним, что в Украине 16 января вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

Работники магазинов, банков или АЗС могут обслуживать клиента на другом языке только по его просьбе.

Нарушителям сначала должны объявить предупреждение. За повторное нарушение-могут наложить штраф до 6800 гривен. Языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал, что эта норма касается таких сфер:

торговли (супермаркеты, магазины, АЗС),

культуры (библиотеки, музеи),

образования (кружки),

спорта (секции),

здоровье (диагностические центры, лаборатории).

"Мне кажется, никаких трагедий по поводу этого перехода нет и вряд ли они произойдут", - сказал он.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".