В Харківській області рецидивіст таємно жив на горищі пенсіонера

У Барвінківському районі правоохоронці затримали 26-річного підозрюваного у розбої.

Про це повідомили в прес-службі "главку".

У дворі приватного будинку у селі Грушеваха медики швидкої допомоги виявили тіло 79-річного чоловіка зі слідами побоїв.

Правоохоронці з'ясували, що раніше судимий 26-річний житель села Мечебилово кілька днів таємно жив на горищі в будинку пенсіонера.

Він дізнався, що літній чоловік отримав пенсію і дочекавшись ночі, фігурант пробрався в будинок, відключив електрику і став обшукувати кімнату.

Господар будинку помітив злодія і вдарив його палицею, У відповідь рецидивіст накинувся на пенсіонера і став бити його ногами. Коли потерпілий впав, хлопець витягнув з кишені жертви 800 гривень і зник. Пізніше від отриманих травм пенсіонер помер.

Через кілька днів поліцейські затримали підозрюваного.

Чоловікові світить до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Україні 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову.

Працівники магазинів, банків або АЗС можуть обслуговувати клієнта іншою мовою тільки на його прохання.

Порушникам спочатку мають оголосити попередження. За повторне порушення-можуть накласти штраф до 6800 гривень. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що ця норма стосується таких сфер:

торгівлі (Супермаркети, магазини, АЗС),

культури (бібліотеки ,музеї),

освіти (гуртки),

спорту (секції),

здоров'я (діагностичні центри, лабораторії). Кремінь вважає, що було вже достатньо часу на підготовку до цих нововведень - понад півтора роки від прийняття закону.

"Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - сказав він.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".