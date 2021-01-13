Під Харковом чоловік зламав ногу йдучи на роботу
Про це повідомили в Харківському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
У с. Волобуївка Балаклійського району Харківської області,
місцевий житель йшов до автобусної зупинки через ліс і зламав гомілку.
До потерпілого медики "швидкої" змогли дістатися за допомогою рятувальників. На щастя, допомога чоловікові була оперативно надана, і він не встиг обморозитися.
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Крім того ми писали, що харків'ян попередили про небезпеку.
Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.
"У зв'язку з прогнозованим зниженням температури і використанням великої кількості електричних опалювальних приладів, з різних причин (через підвищене навантаження, використання несправних приладів, електросистем, що працюють не за правилами безпеки, і т.д.), може виникнути пожежа", – повідомляє прес-служба.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
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