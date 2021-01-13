В Харкові зафіксували нові випадки зараження китайським вірусом

Про це передають у прес-службі Харківської міськради з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр.

Станом на 13 січня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 50 139 випадків захворювання коронавірусом.

Також відомо, що на 9 ранку 13 січня за добу зафіксували 366 нових випадків захворювання коронавірусом, померло 14 осіб.

З початку січня, за даними лабцентру, в регіоні померли 97 хворих COVID -19.

Крім того ми писали, що харків'ян попередили про небезпеку.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

"У зв'язку з прогнозованим зниженням температури і використанням великої кількості електричних опалювальних приладів, з різних причин (через підвищене навантаження, використання несправних приладів, електросистем, що працюють не за правилами безпеки, і т.д.), може виникнути пожежа", – повідомляє прес-служба.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".