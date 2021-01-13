Локдаун в харківський метро розлютив українців

Причиною агресії стали інтервали між поїздами в метро.

Відповідне фото опублікував телеграм-канал "Труха".

На табло, що на знімку, видно, як в середу о 7:51 ранку, тобто в годину пік, пасажири більше семи хвилин чекають поїзд метро.

На платформі в харківському метро зібралися десятки, можливо, і пару сотень харків'ян.

"Метрополітен бажає Доброго ранку жителям Харкова і дарує інтервал руху в 7-8 хвилин", - підписана публікація.

"такий інтервал - в принципі свинство, 2-3 хвилини повинен бути і був таким багато років", "і керівництво метрополітену зробило все що б ти добирався максимально довго", "спеціально роблять такі інтервали, щоб люди більше контактували", " тим, кому нормально мабуть сидять вдома. Я їхала о 7: 12 зі студентською, вагон вже був забитий, на Барабашова багато людей так і залишилися стояти на платформі, мені потрібно було виходити на Київській, натовп просто напросто стиснула і не випускала з вагона, тому що поворухнутися було на межі фантастики (я стояла недалеко від виходу", - обурюються в коментарях люди.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

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