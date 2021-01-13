Харківську область засипало снігом
Жителі регіону публікують в телеграм фото снігопаду, який в деяких районах міста триває досі. На деяких вулицях транспорт застряг у заторах. Також у соцмережах пишуть, що за ранок вже сталося кілька аварій.
Синоптики прогнозують, що потужний снігопад триватиме протягом дня.
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На деяких вулицях з ранку працюють комунальники і спеціальна техніка, але більшість доріг Харкова залишаються нерозчищеними.
Крім того ми писали, що харків'ян попередили про небезпеку.
Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.
"У зв'язку з прогнозованим зниженням температури і використанням великої кількості електричних опалювальних приладів, з різних причин (через підвищене навантаження, використання несправних приладів, електросистем, що працюють не за правилами безпеки, і т.д.), може виникнути пожежа", – повідомляє прес-служба.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".