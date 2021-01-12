У Харкові двох патрульних поліцейських підозрюють у перевищенні службових повноважень

Про це йдеться в постанові Жовтневого районного суду Полтави.

Увечері 13 квітня 2019 року чоловік прогулювався з собакою і зробив патрульним зауваження з приводу захованого в кущах службового авто.

Один з поліцейських схопив потерпілого за передпліччя, намагаючись завести руку за спину, після чого дістав балончик і розпилив його в очі чоловікові, передає "Депо".

Потерпілий відвернувся, тоді патрульні заламали йому руки, підбили ногами під коліна і повалили на землю.

На чоловіка наділи наручники, які зняли вже у відділі поліції.

Двох патрульних підозрюють у скоєнні порушення за ч.1 ст. 28 ч. 2 ст. 365 КК України — перевищення службових повноважень.

Крім того ми писали, що харків'ян попередили про небезпеку.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

"У зв'язку з прогнозованим зниженням температури і використанням великої кількості електричних опалювальних приладів, з різних причин (через підвищене навантаження, використання несправних приладів, електросистем, що працюють не за правилами безпеки, і т.д.), може виникнути пожежа", – повідомляє прес-служба.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

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