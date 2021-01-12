У Харкові двох патрульних поліцейських підозрюють у перевищенні службових повноважень
Про це йдеться в постанові Жовтневого районного суду Полтави.
Увечері 13 квітня 2019 року чоловік прогулювався з собакою і зробив патрульним зауваження з приводу захованого в кущах службового авто.
Один з поліцейських схопив потерпілого за передпліччя, намагаючись завести руку за спину, після чого дістав балончик і розпилив його в очі чоловікові, передає "Депо".
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Потерпілий відвернувся, тоді патрульні заламали йому руки, підбили ногами під коліна і повалили на землю.
На чоловіка наділи наручники, які зняли вже у відділі поліції.
Двох патрульних підозрюють у скоєнні порушення за ч.1 ст. 28 ч. 2 ст. 365 КК України — перевищення службових повноважень.
Крім того ми писали, що харків'ян попередили про небезпеку.
Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.
"У зв'язку з прогнозованим зниженням температури і використанням великої кількості електричних опалювальних приладів, з різних причин (через підвищене навантаження, використання несправних приладів, електросистем, що працюють не за правилами безпеки, і т.д.), може виникнути пожежа", – повідомляє прес-служба.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
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Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".