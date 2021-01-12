Головлікар харківської лікарні впав у кому після китайського вірусу

Кілька місяців триває боротьба за життя головного лікаря однієї з міських лікарень міста.

Головний лікар захворів коронавірусом ще в жовтні 2020 року, пізніше потрапив до реанімації, а потім впав у кому, передає "Харків тудей".

За словами заступника голови ХОДА Тараса Пастуха, кома триває вже близько трьох тижнів.

"Лікар в комі в одній з міських лікарень, стан важкий, вже третій тиждень в комі", - сказав Пастух.

Крім того ми писали, що харків'ян попередили про небезпеку.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

"У зв'язку з прогнозованим зниженням температури і використанням великої кількості електричних опалювальних приладів, з різних причин (через підвищене навантаження, використання несправних приладів, електросистем, що працюють не за правилами безпеки, і т.д.), може виникнути пожежа", – повідомляє прес-служба.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

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