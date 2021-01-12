У центр Харкова привезли бика з ламою
Про це повідомили в телеграм-каналі "Харків 1654".
Чоловік тягнув за упряжку ламу і бика, на якому каталися діти. Тварин одягли в новорічний "наряд", що відразу привертає увагу.
"Просто немає слів. На площу привезли ламу і бика, возять дітей і заробляють гроші", - йдеться в повідомленні.
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Крім того ми писали, що харків'ян попередили про небезпеку.
Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.
"У зв'язку з прогнозованим зниженням температури і використанням великої кількості електричних опалювальних приладів, з різних причин (через підвищене навантаження, використання несправних приладів, електросистем, що працюють не за правилами безпеки, і т.д.), може виникнути пожежа", – повідомляє прес-служба.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".