У центр Харкова привезли бика з ламою

Про це повідомили в телеграм-каналі "Харків 1654".

Чоловік тягнув за упряжку ламу і бика, на якому каталися діти. Тварин одягли в новорічний "наряд", що відразу привертає увагу.

"Просто немає слів. На площу привезли ламу і бика, возять дітей і заробляють гроші", - йдеться в повідомленні.

Крім того ми писали, що харків'ян попередили про небезпеку.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

"У зв'язку з прогнозованим зниженням температури і використанням великої кількості електричних опалювальних приладів, з різних причин (через підвищене навантаження, використання несправних приладів, електросистем, що працюють не за правилами безпеки, і т.д.), може виникнути пожежа", – повідомляє прес-служба.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".