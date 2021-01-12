У Харкові рятувальники більше семи годин гасили будинок

Як повідомили в прес-службі ДСНС в Харківській області, на місце події оперативно виїхало відділення Служби порятунку на автоцистерні.

На момент прибуття пожежників вогонь повністю охопив двоповерховий будинок, горіло близько 150 кв. м.

Ніхто не постраждав, як з'ясувалося, останні п'ять років в будинку ніхто не жив. Правоохоронці з'ясовують причину загоряння.

Крім того ми писали, що харків'ян попередили про небезпеку.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

"У зв'язку з прогнозованим зниженням температури і використанням великої кількості електричних опалювальних приладів, з різних причин (через підвищене навантаження, використання несправних приладів, електросистем, що працюють не за правилами безпеки, і т.д.), може виникнути пожежа", – повідомляє прес-служба.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

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