У Харкові патрульні знесли стовп
Про це повідомляється в Telegram-каналі "ХС Харків".
На вулиці Гольдбергівській, в ніч на 12 січня патрульні на службовій Toyota Prius врізалися в стовп і обірвали трамвайні дроти.
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Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.
"У зв'язку з прогнозованим зниженням температури і використанням великої кількості електричних опалювальних приладів, з різних причин (через підвищене навантаження, використання несправних приладів, електросистем, що працюють не за правилами безпеки, і т.д.), може виникнути пожежа", – повідомляє прес-служба.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
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