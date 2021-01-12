У Харкові патрульні знесли стовп

Про це повідомляється в Telegram-каналі "ХС Харків".

На вулиці Гольдбергівській, в ніч на 12 січня патрульні на службовій Toyota Prius врізалися в стовп і обірвали трамвайні дроти.

Крім того ми писали, що харків'ян попередили про небезпеку.

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Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

зима, люди, погода

"У зв'язку з прогнозованим зниженням температури і використанням великої кількості електричних опалювальних приладів, з різних причин (через підвищене навантаження, використання несправних приладів, електросистем, що працюють не за правилами безпеки, і т.д.), може виникнути пожежа", – повідомляє прес-служба.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".