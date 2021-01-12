Харків'янам розповіли, скільки пацієнтів з китайським вірусом знаходяться в стаціонарах і реанімаціях Харкова

Про це повідомили в прес-службі облдержадміністрації, передає портал "sq.com.ua".

Станом на вечір, 11 січня, в стаціонарах опорних лікарень Харківської області лікуються 1361 пацієнт з підтвердженим коронавірусом і 321 - з підозрою на вірус.

У реанімаціях перебувають 126 пацієнтів, на апаратах ШВЛ - 77.

Всього в опорних лікарнях Харківської області для лікування хворих на COVID -19 виділено 4776 ліжок.

Завантаженість лікарень становить 35%.

Раніше ми писали, що в Харківській міськраді роз'яснили, кому видаватимуть маски безкоштовно

Спочатку секретар Харківської міськради Терехов пообіцяв забезпечити масками всіх пасажирів, а через п'ять годин на офіційному сайті мерії з'явилося роз'яснення.

"Водії громадського транспорту забезпечуватимуть засобами індивідуального захисту тільки людей похилого віку, які забули маски вдома", - сказано в повідомленні.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".