В Харкові 11 січня народилося 35 дітей

У Харківському міському центрі здоров'я повідомили, що серед новонароджених - 19 хлопчиків і 15 дівчаток.

Є в тому числі і одна двійня - хлопчик і дівчинка, які з'явилися на світ в центрі акушерства та гінекології.

Як повідомили на порталі "SQ", "королівською" прийнято називати різностатеву двійню. Одночасна поява різностатевих немовлят в монарших сім'ях вважалося величезним везінням.

Раніше ми писали, що в Харківській міськраді роз'яснили, кому видаватимуть маски безкоштовно

Спочатку секретар Харківської міськради Терехов пообіцяв забезпечити масками всіх пасажирів, а через п'ять годин на офіційному сайті мерії з'явилося роз'яснення.

"Водії громадського транспорту забезпечуватимуть засобами індивідуального захисту тільки людей похилого віку, які забули маски вдома", - сказано в повідомленні.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".