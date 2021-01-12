В Харкові 11 січня народилося 35 дітей
У Харківському міському центрі здоров'я повідомили, що серед новонароджених - 19 хлопчиків і 15 дівчаток.
Є в тому числі і одна двійня - хлопчик і дівчинка, які з'явилися на світ в центрі акушерства та гінекології.
Як повідомили на порталі "SQ", "королівською" прийнято називати різностатеву двійню. Одночасна поява різностатевих немовлят в монарших сім'ях вважалося величезним везінням.
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Раніше ми писали, що в Харківській міськраді роз'яснили, кому видаватимуть маски безкоштовно
Спочатку секретар Харківської міськради Терехов пообіцяв забезпечити масками всіх пасажирів, а через п'ять годин на офіційному сайті мерії з'явилося роз'яснення.
"Водії громадського транспорту забезпечуватимуть засобами індивідуального захисту тільки людей похилого віку, які забули маски вдома", - сказано в повідомленні.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".