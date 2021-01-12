В Харківській міськраді роз'яснили, кому видаватимуть маски безкоштовно

Спочатку секретар Харківської міськради Терехов пообіцяв забезпечити масками всіх пасажирів, а через п'ять годин на офіційному сайті мерії з'явилося роз'яснення.

"Водії громадського транспорту забезпечуватимуть засобами індивідуального захисту тільки людей похилого віку, які забули маски вдома", - сказано в повідомленні.

Раніше ми писали, що в Харкові люди продовжують вмирати від китайського вірусу.

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

За минулу добу в Харківській області від коронавірусу померли 10 осіб.

Всього з початку пандемії від COVID - 19 в області померли 1192 людини, 60 610 одужали, 11 137 випадків залишаються під медичним наглядом.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".